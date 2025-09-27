Контрольные прокаты сборной России: расписание и трансляция 27 сентября
27 сентября стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
В субботу, 27 сентября, пройдет первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Выступления пройдут в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В программе — короткая программа у мужчин, женщин, пар и ритм-танец у танцевальных дуэтов.
Расписание контрольных прокатов сборной России
27 сентября, суббота
14.00. Мужчины. Короткая программа
15.20. Женщины. Короткая программа
16.40. Пары. Короткая программа
17.55. Танцы. Ритм-танец
Время начала — московское.
Где смотреть
В прямом эфире контрольные прокаты сборной России можно смотреть на сайте Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала покажут только короткие программы у женщин (с 15.30 мск).
