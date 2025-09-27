Фигурное катание
27 сентября, 12:00

Контрольные прокаты сборной России: расписание и трансляция 27 сентября

27 сентября стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 27 сентября, пройдет первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Выступления пройдут в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В программе — короткая программа у мужчин, женщин, пар и ритм-танец у танцевальных дуэтов.

Расписание контрольных прокатов сборной России

27 сентября, суббота

14.00. Мужчины. Короткая программа

15.20. Женщины. Короткая программа

16.40. Пары. Короткая программа

17.55. Танцы. Ритм-танец

Время начала — московское.

Где смотреть

В прямом эфире контрольные прокаты сборной России можно смотреть на сайте Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала покажут только короткие программы у женщин (с 15.30 мск).

Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Контрольные прокаты сборной России: расписание выступлений, все участники, где смотреть трансляции

Память комментатора Гришина почтили перед началом контрольных прокатов сборной России

