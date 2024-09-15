Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: смотреть трансляцию 15 сентября

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартовали 14 сентября и завершатся 15 сентября. Презентация новых программ российских фигуристов проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 15 сентября состоятся прокаты произвольной программы. «СЭ» публикует расписание.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию 15 сентября

14.00. Женщины (произвольная программа)

15.35. Мужчины (произвольная программа)

17.15. Пары (произвольная программа)

18.35. Танцы на льду (произвольная танец)

В прямом эфире следить за прокатами фигуристов можно на «Первом канале» и его сайте 1tv.ru.

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