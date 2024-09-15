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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: смотреть трансляцию 15 сентября

Контрольные программы сборной России по фигурному катанию пройдут 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартовали 14 сентября и завершатся 15 сентября. Презентация новых программ российских фигуристов проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 15 сентября состоятся прокаты произвольной программы. «СЭ» публикует расписание.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию 15 сентября

14.00. Женщины (произвольная программа)

15.35. Мужчины (произвольная программа)

17.15. Пары (произвольная программа)

18.35. Танцы на льду (произвольная танец)

В прямом эфире следить за прокатами фигуристов можно на «Первом канале» и его сайте 1tv.ru.

После двухлетнего перерыва возвращается Александра Игнатова (Трусова). В межсезонье серебряный призер олимпийских игр восстановила четверной лутц.

Фигурное катание
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