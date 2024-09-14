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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: смотреть трансляцию 14 сентября

Короткая программа контрольных прокатов сборной России пройдет 14 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В выходные, 14 и 15 сентября, пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 14 сентября фигуристы презентуют короткие программы. Публикуем расписание на субботу. Время начала — московское.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота

14.00. Женщины (короткая программа)

15.20. Мужчины (короткая программа)

16.45. Пары (короткая программа)

17.55. Танцы на льду (ритм-танец)

Произвольная программа запланирована на воскресенье, 15 сентября. В прямом эфире мероприятие в оба дня с 15.30 до 16.55 будет показывать Первый канал. Полная трансляция будет доступна на сайте 1tv.ru.

В контрольных прокатах примут участие Александра Игнатова (Трусова), Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк и другие спортсмены.

Фигурное катание
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