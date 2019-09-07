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Контрольные прокаты сборной России начались при наполовину заполненных трибунах

15:12
Полупустые трибуны МСА «Лужники». Фото "СЭ"
Полупустые трибуны МСА «Лужники». Фото "СЭ"
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Перед началом контрольных прокатов сборной России на МСА «Лужники» трибуны заполнены примерно наполовину, при том, что общая вместимость арены — 8512 человек.

Прокаты в 15.00 открыли танцевальные дуэты, в 16.11 на лед выйдут мужчины, в 17.01 — спортивные пары, в 17.56 — женщины, в том числе и главные звезды — Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. (Екатерина Беспалова)

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