Контрольные прокаты сборной России начались при наполовину заполненных трибунах

Перед началом контрольных прокатов сборной России на МСА «Лужники» трибуны заполнены примерно наполовину, при том, что общая вместимость арены — 8512 человек.

Прокаты в 15.00 открыли танцевальные дуэты, в 16.11 на лед выйдут мужчины, в 17.01 — спортивные пары, в 17.56 — женщины, в том числе и главные звезды — Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. (Екатерина Беспалова)