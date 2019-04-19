Российская фигуристка Станислава Константинова встретилась с композитором музыки своей новой короткой программы Леонидом Левашкевичем. Напомним, фигуристка будет кататься под музыку из цикла "Времена года" – "Февраль". Постановщиком стала Ольга Зотова.

– Автор музыки к моему выступлению пришел к нам на тренировку! Нам с тренерами было очень приятно! Хотелось бы сказать огромное спасибо Леониду Левашкевичу за то, что оценил программу на стадии постановки и пригласил на концерт. Это добавляет сил и мотивации, – написала Константинова в своем Инстаграме.

В прошедшем сезоне фигуристка катала короткую программу под испанские мотивы в исполнении The Manhattan Pops – Malaguena. Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой.

В финале Кубка России Константинова лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но фигуристка была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где она стала бронзовым призером.

Все о фигурном катании – здесь