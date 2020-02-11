Константинова ушла из группы Чеботаревой

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова ушла из группы своего тренера Валентины Чеботаревой, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Последним турниром, на котором выступала 19-летняя Константинова, стал чемпионат России в Красноярске, где спортсменка заняла 13-е место. Фигуристка была участницей чемпионатов Европы и мира и неоднократным призером чемпионатов России среди юниоров.