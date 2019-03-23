Константинова учит тройной аксель. Видео

Российская фигуристка Станислава Константинова разучивает тройной аксель. В своем Инстаграме спортсменка поделилась роликом с тренировки, на котором она исполняет аксель в три с половиной оборота, правда, с помощью специальной "удочки".

В текущем фигуристка стала четвертой на чемпионате России - но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой.

В финале Кубка России Константинова лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но фигуристка была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где она стала бронзовым призером.

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