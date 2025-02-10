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10 февраля 2025, 20:57

Константинова считает, что история с допингом сделала Камилу Валиеву сильнее

Сергей Ярошенко

Станислава Константинова считает, что допинг-скандал на Олимпиаде сделал фигуристку Камилу Валиеву сильнее.

«Та история, которая началась с ней на Олимпиаде, очень жестокая. На тот момент она была ребенком. И мне кажется, это как раз вопросы возрастного ценза, потому что дети не должны испытывать такие колоссальные психологические нагрузки и такое давление. Для меня это очень драматичная история, я очень уважаю Камилу и всегда поддерживаю. Она большая молодец, проходит через это, справляется. Не по годам мудрая девчонка, случившееся сделало ее сильнее, намного взрослее. Если у нее получится вернуться, то это будет замечательно», — цитирует Константинову ТАСС.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменка не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.

Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала «Гран-при России» (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Спортсменка планирует вернуться к соревнованиям после дисквалификации.

Источник: ТАСС
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Камила Валиева
Станислава Константинова
Фигурное катание
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