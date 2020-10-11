Фигуристка Станислава Константинова с ошибками исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

Она исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной риттбергер, допустила ошибку на двойном акселе, сделав лишь полтора оборота, затем тройной лутц, двойной флип, вместо тройного, каскад тройной флип+ двойной тулуп.

20-летняя Константинова набрала 129,83 балла за свой прокат.