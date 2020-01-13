Фигурное катание
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Константинова равняется на Туктамышеву и Костнер

08:24
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Российскую фигуристка Станислава Константинова призналась, что ее восхищает примеры Елизаветы Туктамышевой и Каролины Костнер.

— После сентябрьских контрольных прокатов я сказала себе: я могу кататься столько, сколько хочу, — цитирует Константинову ТАСС. —  И если что-то не получается сейчас, не стоит так расстраиваться — лучше от этого не будет. Никто не отменял возможности желаний вкупе с трудолюбием. Та же Лиза Туктамышева — безгранично уважаю и восхищаюсь ей, несмотря на то, что это моя конкурентка, или Каролина Костнер, которая и по сей день дарит людям радость.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7506887

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