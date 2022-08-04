Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, каково выступать в паре.

«Хотела бы я попробовать покататься в паре?» На самом деле, я уже каталась в этом году на шоу в паре. Мы два раза сделали поддержку «стульчик» вне шоу, и у меня болит копчик до сих пор.

Конечно, мне понравилось кататься в паре, потому что не надо прыгать, и тебя красивую просто возят. Наверное, я бы очень хотела покататься в «Ледниковом периоде», потому что там много образов за короткий промежуток времени. Я горю этим, но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал. Самое смешное, что у меня рост 170, и не так просто будет найти партнера. В целом, меня никто пока не приглашал. Пригласите», — приводит слова Константиновой Sport24.

Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.