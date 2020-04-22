Константинова рассказала, как отнеслась к исключению из состава сборной России

Российская фигуристка Станислава Константинова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, прокомментировала свое исключение из состава сборной России.

— Честно говоря, само непопадание в сборную России для меня непросто, — написала Константинова. — Даже болезненно после 5 лет подряд статуса сборницы. Всем, кто разбирается в системе отбора в сборную, понятно по каким результатам труда туда попадают или не попадают спортсмены. Мои результаты не соответствовали этому уровню, что мне абсолютно сразу было ясно.

Но от «отчисления», как названо в прессе, мне ни жарко, ни холодно. То, что формальность в преддверии чемпионата мира превратили в горячую новость об отчислении, меня не тронуло. Разозлило меня очень много вещей, происходивших эти полгода. Не думайте, что имею ввиду только что-то извне, также и свои собственные результаты, а эта ситуация только добавила мне мотивации.

В текущем сезоне 19-летняя Константинова заняла 11-е места на этапах Гран-при в США и России и 13 место на чемпионате страны.