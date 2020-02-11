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Константинова провела тренировку в академии Плющенко

17:11
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Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Москве, информирует «РИА Новости».

Фигуристка тренировалась на льду Академии, однако окончательного решения о сотрудничестве сторонами пока не принято.

Ранее Константинова покинула группу тренера Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Валентины Чеботаревой.

Последним турниром, который Константинова провела под руководством Чеботаревой, стал декабрьский чемпионат России в Красноярске. Там спортсменка заняла 13-е место.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200211/1564559714.html

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