Константинова пропустит Финала Кубка России

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова не выступит в Финале Кубка Росссии, который пройдет в Великом Новгороде c 18 по 22 февраля.

— Спасибо большое за поддержку, в этом непростом сезоне это было необходимо, — написала Константинова в Instagram. — Обстоятельства сложились так, что из-за вынужденной паузы, я просто не успеваю подготовиться к Финалу кубка России. Поэтому буду работать, чтобы начать все с чистого листа и порадовать всех и себя в новом сезоне/

Ранее фигуристка сообщила о прекращении сотрудничества с Валентиной Чеботаревой и начале тренировок в Москве в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в группе Александра Волкова.