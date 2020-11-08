Константинова прокомментировала оценки: «Не хотела быть лицемерной и винить судей»

Российская фигуристка Станислава Константинова пояснила свое отношение к оценкам, которые она получила от судей на этапе Кубка России в Москве. Тогда петербурженка получила чуть больше 67 баллов, что вызвало недовольство зала.

— Поскольку не было микст-зоны, многие не особо поняли мою реакцию. Подумали, что я недовольна своими баллами, будто я только ради баллов каталась. Мне было все равно! Я выходила отжечь в «Мегаспорте», и, честно, хранила всю неделю эту искру внутри себя — на дорожке я должна взорвать! И сделала тогда практически максимум. Но судьям всегда виднее.

Так что выходить кайфануть, а потом сидеть с кислой миной винить судей, мол, мало набрала — это лицемерно. Да, я была не очень довольна баллами, что объяснимо. Но претензий к судьям у меня нет. А болельщикам спасибо за поддержку, ей вдохновляешься, заряжаешься, они очень помогли своей реакцией и комментариями. Если кто-то думал, что меня это сбило и обескуражило — нисколько. Просто после тяжелого периода свою репутацию восстанавливаешь полсезона. Я к этому готова. (Дмитрий Кузнецов)