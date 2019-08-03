Бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова примет участие на турнире Aurora games в Олбани, информирует официальный сайт соревнований.

На турнире выступят только девушки: Мэ Беренис Мейтэ (Франция), Акико Судзуки (Япония), Аяка Хосода (Япония), Алиса Лю (США), Андреа Монтесинос (Мексика), Мираи Нагасу (США), Эшли Вагнер (США) и Изадора Уильямс (Бразилия). Соревнования пройдут 24 августа. Фигуристки покажут и короткую, и произвольную программы.

В прошедшем сезоне спортсменка стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой. В финале Кубка России фигуристка лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но она была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.