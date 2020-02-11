Константинова объявила о прекращении сотрудничества с Чеботаревой

Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество с тренером Валентиной Чеботаревой, спортсменка поблагодарила специалиста за многолетнее сотрудничество.

Константинова начала сотрудничество с Чеботаревой в девятилетнем возрасте. После неудачи на чемпионате России, который прошел в конце декабря, фигуристка была вынуждена сделать небольшую паузу, но сейчас она вернулась к тренировкам.

— Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной, — цитирует ТАСС Константинову. — Я благодарна ей за проведенные со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним наши добрые отношения. Сейчас я возобновила тренировки, буду постепенно входить в рабочий режим.