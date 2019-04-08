Константинова - о травме голеностопа: "Пик пришелся на январь – на чемпионат Европы. Но прерывать тренировки я никак не могла"

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала про травму голеностопа, которую получила летом прошлого года. Она отметила, что ее пик пришелся на январь, но спортсменка тогда не могла прервать тренировки.

– Стася, сезон для вас закончился чуть раньше, чем для остальных. С каким чувством ждете следующего?

– Сезон получился для меня довольно странным, – приводит ТАСС слова Константиновой. – Раньше к последним стартам я очень уставала, но на этот раз меня преследовало такое странное ощущение, будто я что-то не сделала, будто что-то не успела.

– Какие-то новые знания в плане подхода к рабочему процессу или отношения к делу за последний год у вас появились?

– Нет, скорее всего, ничего нового в этом отношении я для себя не открыла. Разве что в очередной раз убедилась, как много нужно работать, как четко необходимо фокусироваться на вещах, важных в данный момент, здесь и сейчас. И как не надо распыляться на другие проблемы, которые отвлекают тебя от самого главного.

– Последним вашим стартом сезона была Универсиада в Красноярске? Удалось отдохнуть?

– Выпадала ненадолго из рабочего процесса из-за болезни, но сейчас продолжаю тренировки, работаю.

– Когда же вы будете залечивать травму голеностопа? Практически весь нынешний сезон мы видели вас на льду с тейпами на левой ноге.

– Я про лечение еще не задумывалась – месяц еще покатаюсь, попрыгаю, понагружаю себя, чтобы быть в хорошей форме.

– А как же боль?

– Пик травмы пришелся на январь – на чемпионат Европы. Мы тогда сделали обследование, но прерывать тренировки я никак не могла.

– Но ведь это большой риск!

– Все это не так критично – это терпимо, это восстанавливаемо. Да, ситуация не самая простая, но в целом с этим можно жить и работать. Скоро я все это залечу и уже к концу мая продолжу работать.

В текущем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где фигуристка стала лишь четвертой. В финале Кубка России она лишилась шансов на попадание в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но Константинова была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.

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