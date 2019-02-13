Константинова - о четверных прыжках: "Это очень опасно и на самом деле не совсем профессионально – учить их в разгар сезона. Это слишком рискованно"

Российская фигуристка Станислава Константинова считает, что не стоит разучивать сложные прыжки в разгар сезона. По ее словам, это слишком рискованно и не совсем профессионально.

- У меня есть твердое намерение продолжать развиваться и совершенствоваться, - сказала Константинова в интервью NBC. - Я не думаю, что я старая! Но моя карьера не может быть такой, как у других девушек, которые начали кататься так рано. Я уже пыталась прыгать четверные прыжки и тройной аксель, но сейчас не работаю над ними. Это очень опасно и на самом деле не совсем профессионально – учить четверные в разгар сезона. Это слишком рискованно. Нужно подумать об изучении сложных элементов после окончания сезона. Думаю, я буду работать над тройным акселем.

Напомним, что после провала в короткой программе Константинова стала лишь четвертой на чемпионате Европы в Минске.

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