Константинова не будет выступать на турнире в Загребе

Российская фигуристка Станислава Константинова исчезла из списка участниц турнира серии «челленджер» в Загребе (Хорватия), сообщается на официальном сайте турнира, хотя ранее она была на него заявлена.

Из россиянок в Загребе с 4 по 7 декабря выступят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. На этапах серии «Гран-при» в США и России Константинова заняла предпоследнее место. В прошлом сезоне фигуристка стала серебряным призером этапа серии в Финляндии, лучшей из взрослых участниц чемпионата страны, а также бронзовым призером Универсиады-2019.