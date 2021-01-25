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Константинова нашла нового тренера после ухода из академии Плющенко

17:33
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Станислава Константинова планирует работать с тренером Викторией Буцаевой в СШОР «Москвич». Об этом сообщила сама тренер.

«Вопрос об оформлении перехода пока не стоит. Сейчас мы только пробуем начать сотрудничество», — цитируют Буцаеву «РИА Новости».

20-летняя Константинова ранее прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко. В активе спортсменки бронзовая медаль Универсиады 2019 года в Красноярске. В этом же году она стала четвертой на чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210125/konstantinova-1594507218.html

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