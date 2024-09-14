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Сегодня, 11:25

Константинова и Ягудин раздадут автографы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

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Константинова и Ягудин раздадут автографы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы, выступавшие в одиночном катании, Станислава Константинова и Алексей Ягудин, проведут автограф-сессии в стартовый день контрольных прокатов сборной в Санкт-Петербурге.

Мероприятия пройдут на арене «Юбилейного» в зоне благотворительной программы ДоброFON 14 сентября.

Автограф-сессия с участием Константиновой запланирована на 13.15 по московскому времени и продлится до начала прокатов. А встретиться с олимпийским чемпионом Ягудиным любители фигурного катания смогут с 16.45 до 17.30 мск.

Напомним, уже в эту субботу в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию сильнейшие российские фигуристы представят поклонникам свои новые короткие программы.

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