Сегодня, 17:50

Константинова и Медведева раздадут автографы на омском этапе Гран-при по фигурному катанию

22 и 23 ноября Омск примет финальный этап взрослого Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири»!

Перевести дух в перерыве зрители смогут в зоне благотворительной программы ДоброFON «Стихии фигурного катания» на первом этаже фойе «G-Drive Арены». Там будет организована экспозиция об истории женского одиночного катания, каждый зритель сможет зарядиться невероятным настроением и поучаствовать в благотворительности. Делать добрые дела приятнее вместе: ДоброFON пожертвует 500 000 рублей в омский фонд помощи детям «Радуга».

Амбассадорами проекта выступят бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

Мероприятия с их участием пройдут в Экспоцентре «G-Drive Арены» (слева от центрального входа). Фото- и автограф-сессия со Станиславой Константиновой запланированы в субботу, 22 ноября, в 15.15 по московскому времени; с Евгенией Медведевой — на следующий день, 23 ноября, в 13.15 мск.

