Константинова была на просмотре у Мишина, но сейчас ищет варианты в Москве

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Станислава Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой и в скором времени сменит наставника. Источник утверждает, что Константинова в том числе рассматривает вопрос о переезде в Москву.

Это связано с тем, что поиск вариантов среди петербургских групп пока не увенчался успехом.

19-летняя фигуристка была на просмотре у Вероники Дайнеко и Алексея Мишина, однако ни один из тренеров сотрудничество продолжать не стал. Сама спортсменка пока хранит молчание. Валентина Чеботарева также не доступна для комментариев. (Дмитрий Кузнецов)