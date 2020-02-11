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Константинова была на просмотре у Мишина, но сейчас ищет варианты в Москве

15:05
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Станислава Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой и в скором времени сменит наставника. Источник утверждает, что Константинова в том числе рассматривает вопрос о переезде в Москву.

Это связано с тем, что поиск вариантов среди петербургских групп пока не увенчался успехом.

19-летняя фигуристка была на просмотре у Вероники Дайнеко и Алексея Мишина, однако ни один из тренеров сотрудничество продолжать не стал. Сама спортсменка пока хранит молчание. Валентина Чеботарева также не доступна для комментариев. (Дмитрий Кузнецов)

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