Константинова была на просмотре у Мишина, но сейчас ищет варианты в Москве
15:05
Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Станислава Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой и в скором времени сменит наставника. Источник утверждает, что Константинова в том числе рассматривает вопрос о переезде в Москву.
Это связано с тем, что поиск вариантов среди петербургских групп пока не увенчался успехом.
19-летняя фигуристка была на просмотре у Вероники Дайнеко и Алексея Мишина, однако ни один из тренеров сотрудничество продолжать не стал. Сама спортсменка пока хранит молчание. Валентина Чеботарева также не доступна для комментариев. (Дмитрий Кузнецов)
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