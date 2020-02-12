Константинова будет тренироваться у Волкова в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в группе Александра Волкова.

— Встреча прошла хорошо, Станислава готова тренироваться, готова покорять четверные прыжки, аксель в три с половиной оборота, — цитирует ТАСС Плющенко. — Надеюсь, у них с Александром Сергеевичем (Волковым) все получится. Катание у Станиславы очень красивое, сейчас она войдет в форму, будет трудиться. Я на подхвате — если нужна поддержка, я всегда рядом.

Последним турниром, на котором выступала 19-летняя Константинова, стал чемпионат России в Красноярске, где спортсменка заняла 13-е место. Фигуристка была участницей чемпионатов Европы и мира и неоднократным призером чемпионатов России среди юниоров. Также фигуристка является бронзовым призером зимней Универсиады-2019.