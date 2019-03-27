Константинова будет исполнять новую короткую программу под музыку Левашкевича "Февраль"

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о короткой программе, которую она будет исполнять в новом сезоне. Она будет поставлена на музыку композитора Леонида Левашкевича из цикла "Времена года" - "Февраль". Постановщиком стала Ольга Зотова.

В текущем сезоне фигуристка катала короткую программу под испанские мотивы в исполнении The Manhattan Pops - Malaguena. Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой.

В финале Кубка России Константинова лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но фигуристка была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где она стала бронзовым призером.

Все о фигурном катании – здесь