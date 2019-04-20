"Конкурс на самый жесткий комментарий. Раунд". Призыв от Медведевой

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию и объявила конкурс на самый жесткий комментарий. Спортсменка на фото позирует в откровенном розовом наряде, который был на ней во время шоу в Японии.

– Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд, – написала Медведева в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

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