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Сегодня, 22:45

Коньки Загитовой продали на аукционе за 150 тысяч рублей

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На благотворительном аукционе были проданы коньки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Стоимость лота составила 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все вырученные средства пойдут на помощь Приволжскому детскому дому в Казани.

Также на аукционе продали шайбу с автографом легендарного хоккеиста Владислава Третьяка за 60 тысяч рублей, жилет с автографом лыжника Александра Большунова за 150 тысяч рублей и другие лоты. Всего было собрано 1 040 000 рублей.

Аукцион состоялся в рамках Открытого чемпионата Московской области по гольфу.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). С декабря 2019 года российская фигуристка не выходит на лед в официальных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/15337435
Александр Большунов
Алина Загитова
Владислав Третьяк
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