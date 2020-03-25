Конгресс ISU в июне этого года скорее всего не состоится

Конгресс ISU, запланированный в Таиланде на 7-12 июня скорее всего не состоится, сообщил известный американский журналист Филипп Херш.

— Вице-президент ISU Александр Лакерник сказал мне, что, скорее всего, конгресса ISU в июне этого года не будет, — написал Херш в Twitter.

На этот конгрессе в числе прочего планировалось обсудить возможное разделение программ фигуристов на техническую и артистическую вместо короткой и произвольной, исполняемых ими сейчас.

Также, по словам Херша, Лакерник отметил, что возможное проведение чемпионата мира-2020 все еще обсуждается и окончательное решение будет принято в зависимости от общемировой ситуации с коронавирусом. Чемпионат мира-2020 должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется