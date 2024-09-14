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Кондратюк: «Мотивация соревноваться и совершенствоваться не иссякла»

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Бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк рассказал, что он не устал выступать на соревнованиях, а также пообещал удивить костюмом в короткой программе.

— Какова задумка костюма к короткой программе?

— Я не уверен, будет ли этот костюм на протяжении всего сезона. Есть более интересная идея, но пока ее нереально реализовать. Если получится, то вы увидите, а если нет, тогда будет этот костюм, либо что-нибудь другое.

— Возможны другие варианты?

— Да, потому что есть задумка, но на данный момент она нереализуема. Если сложится, то будет классно. Будет очень необычная история, но пока ничего нет, я не очень хотел бы что-то говорить.

— Марк, сейчас Диму Алиева спрашивают про мотивацию, и он сказал, что нашел энергию и мысли. У тебя есть потребность сейчас искать энергию или она не иссякла?

— Она не иссякла, и я думаю, что на данный момент мне не нужно ее искать. У меня есть мотивация соревноваться, и, самое главное, у меня есть мотивация самосовершенствоваться. У меня есть личные цели, которых я хочу добиться.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
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