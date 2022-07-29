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Сегодня, 20:14

Кондратюк, Ягудин, Тарасова и Морозов выступят в шоу Авербуха в Ессентуках

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своих соцсетях рассказал, кто из российских фигуристов примет участие в ледовом шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха.

Участие в шоу примут Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Мероприятие состоится с 11 по 14 августа.

Фигурное катание
Анастасия Морозова
Иван Букин
Илья Авербух
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