Кондратюк, Ягудин, Тарасова и Морозов выступят в шоу Авербуха в Ессентуках

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своих соцсетях рассказал, кто из российских фигуристов примет участие в ледовом шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха.

Участие в шоу примут Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Мероприятие состоится с 11 по 14 августа.