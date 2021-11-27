Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на этапе «Гран-при» в Сочи

Российский фигурист Марк Кондратюк представил произвольную программу на этапе «Гран-при» в Сочи.

Он сделал бабочку на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель, тройной риттбергер, тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, на котором допустил ошибку, четверной сальхов, четверной сальхов + двойной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

За прокат Кондратюк набрал 157,72 балла.