Кондратюк: «Меньше четырех четверных в произвольной программе точно не будет»

Бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк поделился впечатлениями от исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Спортсмен чисто приземлил пять четверных прыжков и два тройных акселя.

— Получилось то, что хотел исполнить и готовил. У меня есть определенные личные цели, одна была сегодня реализована. Планы на сезон? Меньше 4 четверных в произвольной программе точно не будет. Скорее всего, пять.

Хотелось бы когда-нибудь исполнить риттбергер, но не шестым. Когда был вопрос, что разучивать — флип или риттбергер — выбрали первый прыжок, потому что он проще, — сказал Кондратюк.

Также фигурист рассказал, как появилась идея номера. В сезоне-2024/25 чемпион Европы будет исполнять произвольную программу в стиле «Болливуд».

«Шутка, которая переросла в реальную идею. Фильм смотрел, изучал культуру, было бы прикольно съездить в Индию. Мотивация? Причин множество. Я очень люблю фигурное катание, это дело всей моей жизни, пока это так. У меня есть свои цели, они могут не касаться медалей, это то, что я хочу сделать», — добавил Кондратюк.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Мара Кравченко