Кондратюк рассказал, как поддержал Валиеву после появления новости о допинге: «Это мог сделать либо я, либо никто»

Чемпион Европы и России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, как оказывал поддержку фигуристке Камиле Валиевой на Олимпийских играх в Пекине после появления новости о ее положительной допинг-пробе.

«Наверное, все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого», — сказал Кондратюк в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

По его словам, они с Валиевой купили в магазине на территории Олимпийской деревни китайские наборы LEGO и собирали их в номере.

«Это просто убивание времени, чтобы ни о чем не думать и отвлечься от обстоятельств и ситуаций», — добавил фигурист.

31 января и 1 февраля Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, который истек 25 декабря 2025 года.