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Сегодня, 14:48

Кондратюк прокомментировал свой переход в школу Навки

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос «СЭ» о переходе в составе группы Светланы Соколовской в академию Татьяны Навки.

В новую академию переходит вся группа. В субботу, 19 апреля Кондратюк выступал на «Навка Арена» в рамках «Битвы школ».

«Опробовал лед, все хорошо. Арена классная, я здесь был на шоу неделю назад как зритель. Сегодня оказался в качестве участника спортивного мероприятия.

Меняется ли что-то от переезда на арену? Я в первую очередь занимаюсь своим делом. Вместе с тренером и тренерским штабом. Все остальное важно, это способствует развитию, но в первую очередь я продолжаю заниматься своей работой», — сказал Кондратюк.

Академия Татьяны Навки «Наши надежды» была создана в 2020 году. Комплекс «Навка Арена» был открыт в январе 2025 года на северо-западе Москвы.

Марк Кондратюк
Фигурное катание
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