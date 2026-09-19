Кондратюк подтвердил подачу апелляции на лишение нейтрального статуса
Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с нейтральным статусом.
— Будущее скорее понятно или туманно?
— У меня все хорошо.
— Можешь сказать, что с нейтральным статусом?
— Апелляцию подали, работа ведется, будем бороться за свои права.
В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил 23-летнему Кондратюку нейтральный статус. В сентябре организация отозвала у фигуриста нейтральный статус, из-за чего россиянин не смог принять участие в международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.
«Не соответствуют требованиям». ISU отказал Валиевой, Кондратюку, Степановой и Букину в нейтральном статусе
Ранее сообщалось, что у российских фигуристов есть время до 30 сентября для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
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