Кондратюк подтвердил подачу апелляции на лишение нейтрального статуса

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с нейтральным статусом.

— Будущее скорее понятно или туманно?

— У меня все хорошо.

— Можешь сказать, что с нейтральным статусом?

— Апелляцию подали, работа ведется, будем бороться за свои права.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил 23-летнему Кондратюку нейтральный статус. В сентябре организация отозвала у фигуриста нейтральный статус, из-за чего россиянин не смог принять участие в международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

Ранее сообщалось, что у российских фигуристов есть время до 30 сентября для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

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