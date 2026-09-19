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Фигурное катание

Кондратюк подтвердил подачу апелляции на лишение нейтрального статуса

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с нейтральным статусом.

— Будущее скорее понятно или туманно?

— У меня все хорошо.

— Можешь сказать, что с нейтральным статусом?

— Апелляцию подали, работа ведется, будем бороться за свои права.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил 23-летнему Кондратюку нейтральный статус. В сентябре организация отозвала у фигуриста нейтральный статус, из-за чего россиянин не смог принять участие в международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

Камила Валиева.«Не соответствуют требованиям». ISU отказал Валиевой, Кондратюку, Степановой и Букину в нейтральном статусе

Ранее сообщалось, что у российских фигуристов есть время до 30 сентября для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

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Марк Кондратюк
Фигурное катание
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