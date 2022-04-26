Кондратюк поблагодарил своих партнеров за олимпийское золото в командном турнире

Российский фигурист Марк Кондратюк поблагодарил своих партнеров за золотую медаль Игр в Пекине в командном соревновании.

«Хотел бы поблагодарить свою семью и своего тренера Светлану Владимировну Соколовскую — это те люди, без чьей помощи, любви, поддержки и труда я не оказался бы здесь и не озвучивал бы эту речь. Хочу поблагодарить всю нашу олимпийскую команду: Камилу Валиеву, Настю Мишину, Сашу Галлямова, Вику Синицину, Никиту Кацалапова. Спасибо, что вложили все свои силы ради общего дела и этой золотой олимпийской медали. Спасибо, Владимир Владимирович, что вы любите спорт, что помогаете спортсменам, что нашли время встретиться с нами. И последнее — хотел бы поздравить Камилу с днем ее 16-летия», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире фигуристов. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Всего на Играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля, российские спортсмены выиграли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.