Кондратюк объяснил, почему выбрал темой программы на сезон «Список Шиндлера»

Российский фигурист, призер Олимпиады Марк Кондратюк пообщался с журналистами на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

— Какие ощущения после проката? Все нормально, были нюансы в плане элементов, есть над чем работать в плане катания программы, то есть где-то поменять, где-то добавить, где-то может быть наоборот убрать, чтобы повести к какому-то логичному завершению. Но в целом вроде неплохо.

Образ Шиндлера? Нет, я бы сказал, что я не катаю какого-то человека конкретно. Скорее, наверное, я катаю саму историю. То есть ни какой-то конкретный персонаж, ни Шиндлер. Программа — больше история, память которой нужно чтить.

Две программы на одну тематику получились? (Короткая у Кондратюка под «Хава Нагила». — Прим. «СЭ») Не знаю, на мой взгляд это максимально разные произведения, разные программы, которые невозможно сравнивать.