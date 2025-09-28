Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

28 сентября, 15:39

Кондратюк объяснил, почему выбрал темой программы на сезон «Список Шиндлера»

Елена Федянина
Автор

Российский фигурист, призер Олимпиады Марк Кондратюк пообщался с журналистами на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

— Какие ощущения после проката? Все нормально, были нюансы в плане элементов, есть над чем работать в плане катания программы, то есть где-то поменять, где-то добавить, где-то может быть наоборот убрать, чтобы повести к какому-то логичному завершению. Но в целом вроде неплохо.

Образ Шиндлера? Нет, я бы сказал, что я не катаю какого-то человека конкретно. Скорее, наверное, я катаю саму историю. То есть ни какой-то конкретный персонаж, ни Шиндлер. Программа — больше история, память которой нужно чтить.

Две программы на одну тематику получились? (Короткая у Кондратюка под «Хава Нагила». — Прим. «СЭ») Не знаю, на мой взгляд это максимально разные произведения, разные программы, которые невозможно сравнивать.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марк Кондратюк
Читайте также
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Да...

    28.09.2025

    • Фигурист Дикиджи назвал себя добрым человеком и объяснил причину

    Горбачева — о контрольных прокатах: «Смешанные чувства. Старалась наслаждаться программой»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости