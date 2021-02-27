Кондратюк объяснил, почему недоволен короткой программой на финале Кубка России: «С Медведевой было бы лучше»

Российский фигурист Марк Кондратюк остался недоволен своим выступлением в короткой программе на финале Кубка России (83,56 балла). Кондратюк — один из претендентов на победу и поездку на чемпионат мира:

«Не хватило успешных женщин рядом, которые были на команднике? Может быть, с Медведевой было бы лучше (смеется). Видите, не приехала. Баллы нормальные для такого проката, но было много помарок, по сути во всех прыжках. Сказывается ли внимание? Да, я видел много заголовков, статей, старался от этого отрешиться», — сказал Кондратюк.

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит с 26 февраля по 2 марта в Москве.

(Дмитрий Кузнецов)