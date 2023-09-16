Кондратюк махнул рукой в ответ на вопрос о расставании с Трусовой

Российский фигурист Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос о расставании с Александрой Трусовой. Ранее об этом заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Кондратюк, услышав тему вопроса, начал махать рукой, призывая ускориться, и кивнул на реплику «следующий вопрос?»

Пара перестала скрывать отношения в мае прошлого года. В октябре 2022-го Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской, под руководством которой с 2016 года тренируется Кондратюк.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

20-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022) и чемпион России (2022).