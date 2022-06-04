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Кондратюк: «Большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк успешно прошел медицинскую комиссию в военном комиссариате Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области и призван в спортивную роту Вооруженных Сил Российской Федерации для прохождения службы по призыву.

«Служба в Вооруженных силах Российской Федерации — это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу.

Для нас большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба — это большая история. И мы будем ее преумножать", — цитирует слова Кондратюка сайт ЦСКА.

Марк Кондратюк
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