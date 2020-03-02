Знаменитый продюсер и режиссер-постановщик шоу Ари Закарян в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тому, что фигуристы дают мало интервью.

— И западные СМИ, и российские писали о том, что Алина Загитова во время своих шоу не говорит. Можно говорить, что это бьет по популярности вида спорта?

— Я бы посмотрел на картину более общо. Понятное дело, у фигуристов есть ритуалы, кто-то по-особенному настраивается. Кому-то не нравится внимание. Хорошо ли это явление? На мой взгляд, плохо.

Если сделать противостояние Плющенко и Ягудина, или их команд, в соревновательно-телевизионном формате, будет колоссальный интерес. Зритель что-то хочет, а мы ему не даем, хотя можем — это имеет место быть. В том числе, наверное, и в ситуации с Загитовой и Медведевой.

Для YouTube, соцсетей, телевидения нужно, чтобы фигуристы давали интервью. Но не направо и налево. Если Ханю даст пять интервью за год, исчезнет та мистика, которой он заряжает публику, его недоступность сразу потеряет смысл. Суперзвезд дергать я бы не стал. А вот с теми, кому надо развиваться, стоит поработать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Закаряна — на сайте «СЭ»