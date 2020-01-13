Тренер по фигурному катанию Александр Волков подвел итоги выступления российских фигуристов Андрея Мозалева и Даниила Самсонова на юношеских Олимпийских играх. Россияне заняли там второе и третье места соответственно.

— Результат логичный, но жалко Мозалева, — цитируют «РИА «Новости» Волкова. — Сам виноват, сделай аксель и празднуй победу. Но, видимо, он очень устал. У него очень сложный сезон, было полно турниров, на которых он катал чисто. Но человек не робот. Кагияма сделал свою работу в произвольной, чего ему хватило, чтобы выиграть.

Самсонова я вообще не понимаю как фигуриста, честно говоря, Во-первых, он стал «срывным», не знаю, почему. Может, тоже уставший? Все-таки чемпионат России только прошел, турнир стрессовый. Во-вторых, у него нет эмоций. Он выходит с каменным лицом и уходит с каменным лицом. Компоненты ему ставят высокие, не понимаю, за что. Скользит хорошо.

Волков работает тренером в академии Евгения Плющенко, ранее был тренером двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.