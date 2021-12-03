Комментатор Журанков: «Валиева и Загитова? Сравнение будет явно не в пользу Алины»

Российский комментатор Андрей Журанков сравнил фигуристок Камилу Валиеву и Алину Загитову.

«Давайте по-честному. Сравнивать катание Валиевой и катание Загитовой в 15 лет — сравнение будет явно не в пользу Загитовой, хотя она олимпийская чемпионка. Ну не было у нас такой фигуристки. У нее полетное скольжение, которое усиливается ее балетной вытянутостью, ее точеными руками, точеными ногами, все это вытянуто в струнку.

Ну вы посмотрите Загитову. У Загитовой «Дон Кихот» – абсолютно классная, новаторская программа Тутберидзе. И именно благодаря этой новаторской программе Загитова тогда стала олимпийской чемпионкой. Тутберидзе сделала Алину Загитову олимпийской чемпионкой. Вы можете меня проклясть, но это Тутберидзе сделала Загитовой такую программу и так ее натренировала, что она стала олимпийской чемпионкой. А не Алина Загитова сама такая гениальная, великая, нет. Это была работа тренера. Сейчас тоже работа тренера. Но Валиева внутренне... Ну не было у нас такой фигуристки. Ну не было в истории фигурного катания фигуристки с такими данными. Я не знаю, с кем ее сравнить», – приводит слова Журанкова «Чемпионат».

Валиева на данный момент является обладательницей всех трех мировых рекордов в женском фигурном катании. Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.