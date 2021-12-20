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Комментатор Журанков спрогнозировал для Трусовой пятое место на чемпионате России

10:20
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный телекомментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о перспективах Александры Трусовой в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель».

«Я поставлю Трусову на пятое место на чемпионате России. Ее не видели давно, без прокатов, рисковать не будут с большим количеством прыжков после травмы. Когда она очень хочет, у нее не получается. Все, что мы видели за последние годы, — когда она начинает рвать на себе последнюю тельняшку, никогда проката не было. Если Трусова и Туктамышева окажутся рядом в борьбе за третье место, тогда судьбу путевки будут решать после чемпионата Европы. Но в моем варианте решать нечего — Туктамышева, я считаю, будет третьей, Хромых четвертой», — сказал Журанков.

Подробнее о битве прогнозов Бетины Поповой и Андрея Журанкова на «Квакселе» читайте здесь.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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