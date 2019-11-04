Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что смена гражданства для российских фигуристов — не всегда гарантия успеха.

— Век фигуристок короток, на чемпионате мира ты мог бы выступить лучше, чем на чемпионате России, — сказал Журанков. — С этой точки зрения это правильно. Но с другой — под какой флаг уходить? Нужна федерация с авторитетом. Плюс в новых условиях ты будешь должен себя держать, а в нашем менталитете это непросто. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Журанкова