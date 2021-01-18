Командный турнир по фигурному катанию в Москве пройдет с 4 по 6 февраля

Командный турнир по фигурному катанию среди российских фигуристов пройдет в Москве с 4 по 6 февраля, сообщает «РИА Новости». Состязания должны пройти в дворце спорта «Мегаспорт».

Фигуристов поделят на две команды, состав будет формироваться из лучших спортсменов страны по итогам чемпионата России. В каждой команде будет по три одиночника и одиночницы, а также по две танцевальные и спортивные пары.

Ранее участие в турнире подтвердили спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а также Елизавета Туктамышева.