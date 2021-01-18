ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Командный турнир по фигурному катанию в Москве пройдет с 4 по 6 февраля

17:42

Командный турнир по фигурному катанию среди российских фигуристов пройдет в Москве с 4 по 6 февраля, сообщает «РИА Новости». Состязания должны пройти в дворце спорта «Мегаспорт».

Фигуристов поделят на две команды, состав будет формироваться из лучших спортсменов страны по итогам чемпионата России. В каждой команде будет по три одиночника и одиночницы, а также по две танцевальные и спортивные пары.

Ранее участие в турнире подтвердили спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а также Елизавета Туктамышева.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/figurka-1593552859.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир