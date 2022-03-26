Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в танцах на льду
Танцоры выступят с ритм-танцами на Кубке Первого канала
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.
В рамках второго дня турнира мужчины представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Участники
Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Команда Щербаковой)
Александра Степанова — Иван Букин (Команда Кондратюка)
Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация
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