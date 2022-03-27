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Сегодня, 16:00

Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные программы мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира мужчины представят свои произвольные программы. Начало — после 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: решающий день — кто победит? Онлайн-трансляция

Участники:

Михаил Коляда (Команда Щербаковой)

Евгений Семененко (Команда Кондратюка)

Марк Кондратюк (Команда Кондратюка)

Макар Игнатов (Команда Щербаковой)

Андрей Мозалев (Команда Щербаковой)

Петр Гуменник (Команда Кондратюка)*

*заменил Александра Самарина, который выступал в короткой программе

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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