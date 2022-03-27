Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные программы мужчин
В рамках третьего дня турнира мужчины представят свои произвольные программы. Начало — после 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).
Участники:
Михаил Коляда (Команда Щербаковой)
Евгений Семененко (Команда Кондратюка)
Марк Кондратюк (Команда Кондратюка)
Макар Игнатов (Команда Щербаковой)
Андрей Мозалев (Команда Щербаковой)
Петр Гуменник (Команда Кондратюка)*
*заменил Александра Самарина, который выступал в короткой программе
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