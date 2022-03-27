Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные программы мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала

В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира мужчины представят свои произвольные программы. Начало — после 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Участники:

Михаил Коляда (Команда Щербаковой)

Евгений Семененко (Команда Кондратюка)

Марк Кондратюк (Команда Кондратюка)

Макар Игнатов (Команда Щербаковой)

Андрей Мозалев (Команда Щербаковой)

Петр Гуменник (Команда Кондратюка)*

*заменил Александра Самарина, который выступал в короткой программе

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация