Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в женском одиночном катании

Женщины выступят с короткими программами на Кубке Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.

В рамках второго дня турнира мужчины представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: онлайн-трансляция коротких программ

Участники женского турнира:

Анна Щербакова (Команда Щербаковой)

Аделия Петросян (Команда Щербаковой)

Софья Самоделкина (Команда Щербаковой)

Камила Валиева (Команда Кондратюка)

Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка)

Майя Хромых (Команда Кондратюка)

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: главные материалы
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в мужском одиночном катании
Командный турнир на Кубке Первого канала: где смотреть прямую трансляцию
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в танцах на льду
Почему фигуристам нужен чемпионат России по прыжкам? Выиграла бы его Трусова и кто бы был фаворитом?
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в парном катании
Кубок Первого канала: расписание соревнований и трансляций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в мужском одиночном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости